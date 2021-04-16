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【寶達邨火警】警方料客廳電動按摩椅電池線路發熱起火　燒至大門附近鞋架雜物櫃添逃生困難

社會 17:31 2021/04/16

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秀茂坪寶達邨達喜樓發生致命火警，造成4死2傷。（黃傑偉攝）

秀茂坪寶達邨達喜樓5樓一個單位，今晨（16日）發生致命火警，造成4死2傷。警方指，初步相信起火位置為客廳一張電動按摩椅內一粒鋰電充電池，因線路問題發熱，導致按摩椅起火，火勢蔓延至大門旁邊的梳化、鞋架和雜物櫃，令屋內人士逃生出現難度。

警察秀茂坪警區總督察（刑事）馬怜昊指，秀茂坪寶達邨達喜樓5樓一個單位今晨（16日）3時許發生一宗致命一級火警，造成4人死亡，其中一人當場死亡，另外3人送往聯合醫院後不治。警方與消防到場後，疏散該幢大廈180名居民。

他指，起火單位為一個3房公屋單位，面積為約550呎，涉及一家六口。發生火警時，屋內只有5人，唯一一名成功逃生的60歲男戶主，目前轉到東區醫院深切治療部，情況嚴重。至於4名死者包括男戶主的47歲太太、2名分別26及27歲女兒，以及2歲孫女，消防進入火場後，發現4人分別留在屋內3間房間。

馬怜昊稱，經過政府化驗所、消防和機電署人員在現場檢驗後，初步相信起火位置為客廳一張電動按摩椅內一粒鋰電充電池，因線路問題發熱，導致按摩椅起火，令火勢傳到旁邊一張長3米、L型梳化，令火勢迅速蔓延，冒出大量濃煙。

他指，由於梳化攞放大門走廊位置，旁邊亦有鞋架和雜物櫃，當所有雜物起火，令屋內人士逃生出現難度。經法醫檢驗4人遺體後，身上亦有燒傷痕迹，相信其傷勢符合火警現場，案件會交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。

馬怜昊提到，案件亦有一名90歲男士受傷不適，他居於10樓，相信逃生時吸入濃煙不適，抵達地下後自行登上救護車，目前仍在聯合醫院留醫，目前穩定。

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記者：黃傑偉、陳子謙

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