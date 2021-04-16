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【安心出行】偷食黃心穎兩年後重新出發　許志安戴婚戒台灣復工拍劇

娛樂 17:21 2021/04/16

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

安心出軌兩周年，許志安重新出發。

自兩年前許志安和黃心穎爆出「安心出軌」事件，震驚娛樂圈，今日（4月16日）剛好是「安心出軌」兩周年，已復工的許志安，亦於今天抵達台灣，預備接受隔離後為拍劇開工，重新開展演藝事業。

據台灣傳媒報導，許志安於今日下午飛抵台灣桃園機場，預備為劇集《接招吧！製作人》開始拍攝工作，恰巧今日是「安心出軌」兩周年，早前停工多時的安仔，很有重新出發的寓意。

【安心出軌兩周年】黃心穎跟緋聞男友拍拖斷正 跟泥鯭著情侶裝疑戀情浮面

「安心出軌」事件兩周年。

Sammi沒有陪行

據稱許志安今天下午下機後，由工作人員陪同離開候機室，安仔帶著藍色cap帽與口罩，穿格仔恤衫牛仔褲，被發現手上戴有婚戒的安仔，對傳媒十分友善，並接受媒體訪問。

許志安表示來台灣大約留一個月時間，須先接受隔離，稱將在酒店會背熟劇本，努力做運動，以最佳狀態開工。被問到太太鄭秀文會否來台灣探班，安仔指Sammi不會過來。

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許志安下機後，在辦理入境手續後，便在機場購買電話Sim卡，再隊填寫旅客入境健康聲明書，之後再到檢疫站，了解防疫要求後，便開始14天隔離。

【安心復出】許志安下月復工飛台灣拍劇　傳黃心穎留戀娛圈拒與TVB解約

為新劇操fit

安仔將演出的《接招吧！製作人》，由台星楊祐寧任監製並主演，故事以2000年後的華語音樂圈為背景，楊祐寧演唱片製作人，許安志涳出一集，演一名香港歌手。

有指安仔為了復出拍劇，花逾1個月時間努力積極健身跑步，以最fit體態復出，演出之外也會獻唱主題曲。

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至於「安心」事件另一主角黃心穎一直被TVB雪藏至今，有份演出的劇集也已全部播出，暫未有參與其他拍攝工作，有指雖然TVB願意跟她解約，但心穎未有答應，盼在港再發展事業。

早前心穎沽出手頭數年前購下的啟德物業，套現過百萬，相信可應付一段日子生活，同時她跟緋聞男友泥鯭（黎萬宏），日前被拍到在將軍澳拍拖放狗，拍拖斷正疑戀情浮面，跟安仔正式各自展開新生活。

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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