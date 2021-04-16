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【8.31集結案】黎智英李卓人就兩案各入獄14個月　楊森則判緩刑

社會 17:52 2021/04/16

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楊森早前承認參與8.31未經批准集結罪。(梁偉榮攝)

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人涉於前年8.31參與「為香港罪人祈禱大遊行」被控，3人早前於區域法院承認參與未經批准集結罪，押後至今（16日）移師西九龍裁判法院判刑，黎智英及李卓人各被判囚8個月及6個月，連同8.18集結案，兩人各須服刑14個月。楊森則判監8個月，緩刑1年。

黎智英及李卓人就8.18案各被判監12個月，法官就8.31案判處兩人入獄8個月及6個月，下令其中2個月刑期，與8.18案刑期分期執行，即兩人各須入獄14個月。楊森則被判囚8個月，緩刑1年。

本案3名被告為壹傳媒創辦人黎智英（73歲）、港大社會行政學系助理教授楊森（73歲）及職工盟秘書長李卓人（64歲）。

案情指，3人參與的遊行無獲發不反對通知書，他們在過百人的群眾中由灣仔修頓球場遊行至中環花園道，期間高叫「五大訴求，缺一不可」等口號及唱宗教歌曲，過程阻塞交通，隊伍最終到達聖約翰座堂。

李卓人今到西九龍裁判法院接受判刑。梁偉榮攝

3人早前承認參與未經批准集結罪，大律師蔡維邦代表黎智英求情指，此次集會遠比8.31其他事件和平，對比同類案例後，希望法庭考慮判罰款或緩刑。楊森則親自陳詞指，他認罪但不認錯，並批評警方當日禁止和平遊行及濫權，自己所為是公民抗命。

李卓人早前呈上的書面求情信指，雖然他認罪，但他認為自己爭取和平遊行權利並無做錯。李在信中直言，明白法官堅持法治理想，但法官亦應與時並進，法庭應該睜開眼直視人民苦難。

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記者：林欣樂

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