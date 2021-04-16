飛利浦照明前高級銷售經理暪報妻子貿易公司權益　詐騙折扣補貼660萬元遭廉署起訴

▲ 廉政公署今日(16日)落案起訴飛利浦照明前高級銷售經理暪報妻子貿易公司權益，詐騙折扣補貼660萬元。（經濟日報資料圖片）

廉政公署今日(16日)落案起訴飛利浦照明香港有限公司前高級銷售經理，涉嫌處理該公司與一間貿易公司多項交易時，隱瞞其妻子於有關貿易公司的權益，而交易涉及折扣及補貼，所涉總額最少約660萬元。 被告下周二（20日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，40歲被告梁振希2003年4月加入飛利浦電子，至2016年2月獲調職至飛利浦照明，案發時為飛利浦照明高級銷售經理，受聘於該兩間公司期間負責處理客戶訂單，貿易公司Supreme Profits International Limited是其中一個客戶，而被告妻子是該公司的唯一股東兼董事。

被告涉嫌於2013年9月16日至2018年11月7日期間，作為僱員有責任向飛利浦電子及飛利浦照明全面披露任何現有或潛在利益衝突，而隱瞞或沒有向該兩間公司披露其妻子在Supreme Profits的權益，並意圖詐騙而誘使該兩間公司繼續授權他處理Supreme Profits向該兩間公司發出的訂單。

Supreme Profits涉嫌在上述期間向飛利浦電子及飛利浦照明發出逾6300張訂單，並獲該2間公司提供折扣及補貼，總值最少約660萬元。

被告今日獲廉政公署落案起，控告2項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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責任編輯：陳正怡