羅致光：法改會未來一兩個月發布虐兒問題研究報告　包括強制通報機制

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近日出現數宗嚴重虐兒案件，有議員在立法會財委會特別會議上，關注虐待兒童問題，並追問當局是否有落實強制通報機制的時間表。

勞工及福利局局長羅致光表示，法改會在2019年進行有關研究工作，據了解工作已接近尾聲，未來一兩個月會作出建議，當局會密切留意和跟進。他指，就強制通報機制，諮詢中的主流意見原則上都同意，但需要考慮其他引伸的問題，局方會密切跟進。

實政圓桌田北辰表示，明白強制清單愈短，爭議會愈少，但他希望局方「落重藥」，不侷限於醫療、教育、社工界別，見到所有界別見到清單上的相關虐兒跡象都應舉報。

羅致光回應，家人的責任屬於另一層面，強制清單會傾向於侷限專業工作人員，強調部分專業守則已涉及舉報犯罪情況的責任，對有關專業的修訂爭議較小。

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記者：徐紹軒