  • 24°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅致光：法改會未來一兩個月發布虐兒問題研究報告　包括強制通報機制

社會 17:13 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（資料圖片）

近日出現數宗嚴重虐兒案件，有議員在立法會財委會特別會議上，關注虐待兒童問題，並追問當局是否有落實強制通報機制的時間表。

勞工及福利局局長羅致光表示，法改會在2019年進行有關研究工作，據了解工作已接近尾聲，未來一兩個月會作出建議，當局會密切留意和跟進。他指，就強制通報機制，諮詢中的主流意見原則上都同意，但需要考慮其他引伸的問題，局方會密切跟進。

實政圓桌田北辰表示，明白強制清單愈短，爭議會愈少，但他希望局方「落重藥」，不侷限於醫療、教育、社工界別，見到所有界別見到清單上的相關虐兒跡象都應舉報。

羅致光回應，家人的責任屬於另一層面，強制清單會傾向於侷限專業工作人員，強調部分專業守則已涉及舉報犯罪情況的責任，對有關專業的修訂爭議較小。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】新增17宗確診個案6宗本地個案　愛暉樓再增一人染疫
今日 14:05
【新冠肺炎】新增17宗確診個案6宗本地個案　愛暉樓再增一人染疫
【搶劫油站】無業漢持氣槍搶劫油站囚6年　職員冷靜搭腰勸賊人留「散子」找續
今日 14:28
【搶劫油站】無業漢持氣槍搶劫油站囚6年　職員冷靜搭腰勸賊人留「散子」找續
【BNO VISA】平均每周逾3000人申請　10星期已有逾3.5萬人申請
今日 16:38
【BNO VISA】平均每周逾3000人申請　10星期已有逾3.5萬人申請
弱勢社群 社會福利 田北辰 羅致光 勞工及福利局 虐兒

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中