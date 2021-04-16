羅致光：現時已向2間本港機構的內地院舍買安老宿位　不排除再向內地買位

▲ 勞福局局長羅致光指，現時已有2間非政府機構在深圳和肇慶設立院舍，政府透過買位方式向本港長者提供宿位。（資料圖片）

多名立法會議員在財委會特別會議上，關注安老服務、殘疾人士服務宿位不足問題。

勞工及福利局局長羅致光表示，政府不會在任何可行地方上放棄興建有關設施，但強調所有提供社會福利設施的場所的工作都需要規劃和興建。他指，最快增加安老院舍的方法，是在賣地時加入條款，讓私人發展商興建，而其他任何新發展地方的興建時間相當長，例如新界東北的石仔嶺由最初規劃2008年到現在，當局希望1年後完成項目。

至於殘疾院舍，羅致光指，根據過往經驗在已發展地方興建殘疾院舍，諮詢過程都會面對一定壓力，通常最好時機在規劃過程已將院舍放進去，或在重建時於不近民居的重建或發展地點興建，目前最快可提供較多宿位的嚴重弱智人士院舍，是一個位於小欖的項目。

羅致光強調，當局未來一年會將興建殘疾院舍的需求標準放到《香港規劃標準與準則》，而將來公共房屋規劃亦會增加額外5%面積作為社會福利設施，當中包括院舍。

自由黨邵家輝建議當局推動在大灣區安老。羅致光回應指，現時已有2間非政府機構在深圳和肇慶設立院舍，政府透過買位方式向本港長者提供宿位，當局不排除將來，當香港的機構在內地有安老院發展，而又符合本港標準，會以買位方式安排宿位，但強調最大考慮是內地醫療服務與本港的銜接，政府要探討。

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記者：徐紹軒