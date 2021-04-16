【醫療事故】瑪麗醫院病人進行雙膝關節置換　醫護數日後發現病人右膝被植入左膝人工關節　

▲ 瑪麗醫院於病人右膝植入左膝人工關節假體。

瑪麗醫院今日（16日）公布一宗醫療風險警示事件，一名病人的右膝被植入只適用於左膝的人工關節假體。

醫院發言人表示，一名女病人本月8日於瑪麗醫院接受雙膝關節置換手術，其後留院接受復康治療，翌日進行手術後X光檢查，康復進度良好。至本周一，醫護團隊複查病人情況及相關X光影像，發現病人右膝被植入只適用於左膝的人工關節假體。



有關醫生已向病人及家屬解釋，並就事件致歉。醫生評估事件對病人沒有嚴重的即時影響，但建議進行更正手術，並得到病人同意。手術於昨日（15日）順利完成，病人目前情況穩定，院方會繼續為病人提供適切治療及所需協助。



瑪麗醫院對事件表示關注，已即時提醒醫護團隊於手術期間要加強溝通，並透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，院方會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期後提交報告。

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責任編輯：黃悅晴