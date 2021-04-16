【打卡必到】時代廣場唐老鴨幾何樂園嘉年華開幕　7大可愛打卡位+聯乘Eric So唐老鴨精品展

▲ 《Donald Duck Geometric World》即日起登陸時代廣場，是首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華。（商場提供）

由即日起至6月13日，時代廣場會化身成為首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華《Donald Duck Geometric World》，除了有1比1原大尺寸的唐老鴨裝置外，更設有7大唐老鴨與好友主題互動專區，打卡呃like一流，唐老鴨粉絲不容錯過。

7大主題互動專區包括有2.7米高的唐老鴨發聲大屁屁、唐老鴨互動表情隧道、6米高的唐老鴨趣怪帽子、夢幻光影鞦韆、扭扭迷幻盒子、玩味搖搖鴨，以及霓虹剪影屋。

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而時代廣場2樓更會同時展出，首個與著名首辦公仔創作達人Eric So聯乘的唐老鴨珍品展，多個換上新裝的唐老鴨精品會隆重登場，大家只要掃瞄場內產品旁的QR code，便可直接在官網訂購。顧客亦可報名參加2樓中庭霓虹剪影屋內所舉辦的唐老鴨霓虹燈工作坊，詳情可留意時代廣場facebook更新。

▲ 唐老鴨珍品展（商場提供）

除了與唐老鴨打卡及參觀珍品展外，凡於5月7日至6月13日期間在時代廣場即日以電子消費滿指定金額，即可換領唐老鴨限定禮品。逢周一至日及公眾假期，滿$500即可換領Donald Duck夾夾樂代幣1個；而於逢周六、日及公眾假期滿$4,000至$5,999，可換領Donald Duck 手提袋1個；滿$6,000或以上則可換領Donald Duck 沙灘蓆1張。數量有限，先到先得，換完即止。

Donald Duck Geometric World

日期︰即日起至6月13日

時間︰10am-10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及2樓中庭

記者︰黃依情