  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡必到】時代廣場唐老鴨幾何樂園嘉年華開幕　7大可愛打卡位+聯乘Eric So唐老鴨精品展

休閒消費 17:49 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《Donald Duck Geometric World》即日起登陸時代廣場，是首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華。（商場提供）

由即日起至6月13日，時代廣場會化身成為首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華《Donald Duck Geometric World》，除了有1比1原大尺寸的唐老鴨裝置外，更設有7大唐老鴨與好友主題互動專區，打卡呃like一流，唐老鴨粉絲不容錯過。

7大主題互動專區包括有2.7米高的唐老鴨發聲大屁屁、唐老鴨互動表情隧道、6米高的唐老鴨趣怪帽子、夢幻光影鞦韆、扭扭迷幻盒子、玩味搖搖鴨，以及霓虹剪影屋。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而時代廣場2樓更會同時展出，首個與著名首辦公仔創作達人Eric So聯乘的唐老鴨珍品展，多個換上新裝的唐老鴨精品會隆重登場，大家只要掃瞄場內產品旁的QR code，便可直接在官網訂購。顧客亦可報名參加2樓中庭霓虹剪影屋內所舉辦的唐老鴨霓虹燈工作坊，詳情可留意時代廣場facebook更新。

唐老鴨珍品展（商場提供）

除了與唐老鴨打卡及參觀珍品展外，凡於5月7日至6月13日期間在時代廣場即日以電子消費滿指定金額，即可換領唐老鴨限定禮品。逢周一至日及公眾假期，滿$500即可換領Donald Duck夾夾樂代幣1個；而於逢周六、日及公眾假期滿$4,000至$5,999，可換領Donald Duck 手提袋1個；滿$6,000或以上則可換領Donald Duck 沙灘蓆1張。數量有限，先到先得，換完即止。

Donald Duck Geometric World
日期︰即日起至6月13日
時間︰10am-10pm
地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及2樓中庭

記者︰黃依情

相關文章

【唐老鴨期間限定店】獨家售逾80款限定精品　唐老鴨攜3個侄兒齊抵港
17:29 2021/04/01
【唐老鴨期間限定店】獨家售逾80款限定精品　唐老鴨攜3個侄兒齊抵港
【商場優惠】新城市廣場即日起再推出JETSO eSHOP　低至63折購買75個名牌時裝美粧現金券【內附連結】
13:18 2021/04/09
【商場優惠】新城市廣場即日起再推出JETSO eSHOP　低至63折購買75個名牌時裝美粧現金券【內附連結】
【商場優惠】沙田HomeSquareX新城市廣場推出5大親子消費活動　過百款兒童產品低至45折兼回贈消費禮券
18:17 2021/04/14
【商場優惠】沙田HomeSquareX新城市廣場推出5大親子消費活動　過百款兒童產品低至45折兼回贈消費禮券
時代廣場 Disney 商場情報 商場 商場活動 展覽 飲食優惠 著數優惠 銅鑼灣 迪士尼樂園

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中