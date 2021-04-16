【披嫁衣圓夢】結婚50載遺憾沒披嫁衣影婚照　兒孫為臥床嫲嫲圓夢見證「出嫁」

▲ 住院病人冼老太在兒孫見證下，披上婚紗影婚照，達成心願。

不少女生也憧憬能披上婚紗出嫁。一對年長夫婦結婚逾50年，惟當年未曾披婚紗、影婚照，留下遺憾。現時太太臥病在床、於賽馬會善寧之家接受寧養紓緩照顧服務，兒孫今天（16日）合力為兩老辦婚禮，讓他們披上嫁衣和禮服圓願。

非牟利組織「善寧會」致力讓晚期病人在最少的痛苦下、有尊嚴地活出生命的最後光輝。該會今天在其facebook專頁發文並上載相片表示，一名住院病人冼老太與丈夫結婚至今，兒女已成家立室，孫兒亦長大成人。冼老太回首過去，感到結婚時沒有披婚紗、影婚照是其人生一個遺憾。家人知悉其心願後，決定攜手舉辦一個簡單而溫馨的婚禮，並定於今天在善寧之家進行。

▲ 4月16日冼老太披上婚紗影婚照。由左至右：女婿、二女、冼先生、冼老太、大仔、媳婦、大仔兒子（即孫兒）（相片獲善寧會授權轉載）

今天兒孫為兩老悉心打扮，讓冼老太漂漂亮亮地「出嫁」，並拍下溫馨而甜蜜的婚照。善寧會職員撰文指：

媳婦、女兒細心為她化妝、穿婚紗、戴后冠，讓她以新娘子造型『出嫁』，之後移師院舍的戶外花園拍攝婚照。

冼先生在至親的見證下，向太太說出愛的宣言：

向來性格內斂的冼先生，在子女、婿媳及孫兒的見證下，牽著太太的手、靦腆地說了句『I Love You』。

善寧會職員表示，雖然沒有衣香鬢影，這對婚姻跨越半世紀的愛侶，「已成就出一幅最美麗的人間風景。」

內容及相片獲「善寧會」授權報道

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責任編輯：黃泳欣