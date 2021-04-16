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【重男輕女】再生一個兒子希望落空　26歲狠心母將初生女嬰掉進糞坑慘死

親子 19:21 2021/04/16

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印度1名26歲年輕媽媽因第四胎是女兒，狠心將1個月大女嬰掉進糞坑導致窒息慘死。

隨時社會逐漸開放，重男輕女的父母可能越來越少。不過在印度，有26歲年輕母親仍持著此不平等的傳統觀念，誕下第四胎後不忿孩子是個女兒，竟然狠心將1個月大的女嬰掉進糞坑，導致窒息慘死，其後被當地警方控告謀殺。

26歲母親不滿第4胎是女兒

當地媒體報道，印度26歲女子Saina與丈夫本身育有3孩，包括2名女兒和1名兒子。她一直希望再生一個兒子，直至近月誕下第四胎時發現又是女兒，令她感到十分不滿。

案發於印度Faridkot區，Saina與丈夫在當地磚窯廠任職工人，兩人在工場已工作5年。Saina上個月在工場分娩，誕下家中第3位女兒。不過Saina的丈夫表示，妻子對誕下女兒一事十分傷心，並因而拒絕照顧孩子。

活生生把女嬰掉進糞坑

據報，於上個月清晨4時，Saina將1個月大的女兒帶到一個臨時廁所，並活生生將她掉進一個糞坑。當丈夫問起女嬰時，Saina原本聲稱不知道，其後才向丈夫坦白和承認棄嬰事件。丈夫聞言後立即到糞坑嘗試尋回女嬰，但當把她拉上來後，發現女兒已經死亡，相信是因窒息致死。

事後，Saina的丈夫向當地警方報案，當局將Saina拘捕，並起訴她謀殺等罪。

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責任編輯：王明芳

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