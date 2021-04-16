【國安教育】教育局下月展開《基本法》校際問答比賽　參與率最高60校可免費參加「進階學習團」

▲ 昨日（15日）全民國家安全教育日，有小學自設攤位遊戲助學生認識國安及《基本法》等。（資料圖片）

據教育局早前公布課程框架，國家安全教育將滲入中小學各科，教育局課程發展處下月起舉辦的新一屆《基本法》全港校際問答比賽，亦會推廣國安教育。學生參與率最高的30間小學及30間中學，除可獲「最積極參與獎」，有關學校更會獲邀推薦校長及師生，待疫情緩和後，參加「進階《基本法》學習團」，相關費用由教育局承擔，參訪地點待定，詳情將稍後公布。

教育局今日（16日）向全港中小學校長發通函，公布第7屆《基本法》全港校際問答比賽詳情，目的為推廣《憲法》、《基本法》和國家安全教育，教育局希望學校鼓勵學生踴躍參與，並期望學生能多閱讀與《憲法》、《基本法》和國家安全有關的材料，加深認識其如何推動香港特區的發展等。據局方列出比賽參考資料，全部為政府早前公布的官方資料。

高小及初中生可參賽 初賽下月10日起以網上進行 決賽暫訂10月舉行

比賽設小學組及中學組，供高小（小四至小六）及初中（中一至中三）學生參加。學校即日起至5月4日可透過教育城網站報名，初賽於5月10至21日以網上形式進行，事前於5月5至7日進行初賽前測試。

初賽以參與率高、準確度高及答題時間短為準則，學校可安排學生同時或分批作賽，學生亦可在家參賽，限時15分鐘回答30條題目；各校參賽人數不設上限，但每名學生只可參賽1次，重複參賽將被取消資格。

各組學生參與率最高的首30間學校，將獲得「最積極參與學校獎」，結果於7月13日公布。獲獎而平均得分最高的5所小學及5所中學，將可晉身決賽，暫訂10月舉行，教育局將因應新冠肺炎疫情最新發展，決定會否進行現場決賽。教育局亦會邀請該10校推薦學生，參加於2021/2022學年在內地舉行的「第六屆全國學生 『學憲法講憲法』活動全國總決賽」，以增加學生對國家《憲法》及《基本法》的認識，拓寬視野。

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責任編輯：馮琪雅