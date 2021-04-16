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【新冠疫苗】92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　聶德權轉載其貼文呼籲市民盡快接種疫苗

社會 18:01 2021/04/16

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本地新冠肺炎疫情反覆，今日（16日）為新冠疫苗接種計劃展開第50天，截至昨晚計劃開展以來已為市民接種近百萬劑疫苗。本地多名政要、商人等陸續接種新冠疫苗，其中李嘉誠基金會今午上載本地富商、92歲李嘉誠接種疫苗的相片，貼文上提到「我今天打咗疫苗，你打咗未？」。據悉，李嘉誠今日在養和醫院接種第一劑復必泰疫苗。

李嘉誠接種那一款疫苗引起網民討論，網民關注李嘉誠接種疫苗的種類，亦有人指李嘉誠神采飛揚。

公務員事務局局長聶德權轉載李嘉誠基金會貼文，指感謝李嘉誠先生身體力行支持疫苗接種計劃。他亦提到，香港要建立保護屏障，重啟經濟，恢復出行，要重回正常生活，需要靠社會各界同心支持，故呼籲社會盡早接種疫苗，「疫苗接種計劃要能成功，您們的參與、支持，絕對不能少！」。

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記者：曾卓鋒

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