【母親節2021】Häagen-Dazs花之幸福輪分8件方便分享　一文睇清多款性價比強母親節蛋糕【附早鳥優惠】

▲ 母親節快到，為大家介紹不同的母親節蛋糕。（圖片由店舖提供）

母親節快到了，為大家推介不同的母親節蛋糕，各有特色，適合不同性格及喜好的媽媽。各位孝順子女，趁著母親節，透過蛋糕向媽媽表達愛意！

Häagen-Dazs™

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Häagen-Dazs™推出全新花之幸福輪雪糕蛋糕，配以朱古力花作裝飾，更貼心把蛋糕分成8小件，輕易和家人開心Share。蛋糕更配搭4款皇牌雪糕口味，分別有士多啤梨雪糕、夏威夷果仁雪糕、比利時朱古力雪糕及季節限定的玫瑰紅桑子荔枝雪糕，一個蛋糕有齊不同經典口味。

現凡到eShop訂購花之幸福輪雪糕蛋糕，可加港幣$70元選擇送貨服務，讓蛋糕直送到家，4月25日或之前預訂更可享85折早鳥優惠，驚喜滿載。

此外，Häagen-Dazs™推出其它心型、玫瑰花及蝴蝶造型蛋糕，每款蛋糕分別有大（$629）、正常（$529）及迷你（$399）尺寸，預設不同經典的口味，需預早訂購。

A1-Bakery

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A-1 bakery 即將推出4款母親節蛋糕，由4月16日至5月3日期間提早預定更可享額外85折。特色蛋糕包括溫馨愛意（脆脆士多啤梨蛋糕）和柚．心愛您 (柚子芒果蛋糕)。

此外，「ATERLIER GUTE 店限定」推出限定蛋糕（日本甜王士多啤梨千層蛋糕），甜王士多啤梨班戟皮層層疊疊，每層更夾雜著士多啤梨吉士忌廉和士多啤梨餡，望著蛋糕的外層已充滿甜蜜之感。

「網店限定」花心思（白桃忌廉蛋糕拼甜王士多啤梨芝士慕絲蛋糕）的最大特色是頂部承載著心型的甜王士多啤梨芝士慕絲和多顆亮大的珍珠朱古力，旁邊更襯托著一朵粉紅色玫瑰花朱古力，賣相吸睛。

同場加映：為大家推介簡易自家製蛋糕食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩