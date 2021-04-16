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【綠色生活】The Korner.聯乘救世軍推回收鞋履活動　捐任何牌子舊鞋即減$50

休閒消費 19:20 2021/04/16

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The Korner. 聯乘慈善機構救世軍，為環保盡一分力。(相片由The Korner.提供)

The Korner.與慈善公益機構救世軍合作，推岀回收鞋履活動，為環保盡一分力。

點擊大圖了解回收詳情：

    點擊圖片放大
    +4
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由 2021年4月19日起至4月25日期間（為期7天），大家帶同任何舊鞋履到品牌旗下分店便可進行回收。顧客每回收一雙舊鞋，並消費滿 500HKD，即可獲得 50HKD 減價優惠。而所有回收的鞋子，The Korner.亦會全數交予救世軍轉贈有需要人士。

回收詳情：

日期:2021年4月19日起至4月25日期間（為期7天）

方法:帶同任何舊鞋履到The Korner.旗下分店便可進行回收。

分店:Lee Theatre 銅鑼灣利舞臺廣場店、K11 Art Mall 尖沙咀分店、D2 Place 一期 荔枝角分店、Olympian City II 奧海城二期分店以及APM 觀塘分店。

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責任編輯：張懿慧

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