【綠色生活】The Korner.聯乘救世軍推回收鞋履活動　捐任何牌子舊鞋即減$50

▲ The Korner. 聯乘慈善機構救世軍，為環保盡一分力。(相片由The Korner.提供)

The Korner.與慈善公益機構救世軍合作，推岀回收鞋履活動，為環保盡一分力。

點擊大圖了解回收詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

由 2021年4月19日起至4月25日期間（為期7天），大家帶同任何舊鞋履到品牌旗下分店便可進行回收。顧客每回收一雙舊鞋，並消費滿 500HKD，即可獲得 50HKD 減價優惠。而所有回收的鞋子，The Korner.亦會全數交予救世軍轉贈有需要人士。

回收詳情：

日期:2021年4月19日起至4月25日期間（為期7天）

方法:帶同任何舊鞋履到The Korner.旗下分店便可進行回收。

分店:Lee Theatre 銅鑼灣利舞臺廣場店、K11 Art Mall 尖沙咀分店、D2 Place 一期 荔枝角分店、Olympian City II 奧海城二期分店以及APM 觀塘分店。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

同場加映：東芝超強潔淨蒸氣護理前置式洗衣機【下一頁】

責任編輯：張懿慧