【疫苗氣泡】羅致光：不希望有員工因不打疫苗被裁　會向食衞局反映工會憂慮

▲ 港府早前公布一系列「疫苗氣泡」措施，提出食肆員工及食客如接種疫苗，將獲放寬同枱人數及堂食時間。

港府早前公布一系列「疫苗氣泡」措施，提出食肆員工及食客如接種疫苗，將獲放寬同枱人數及堂食時間。立法會議員田北辰在特別財委員上形容，即將會出現「由政府搞出嚟嘅勞資糾紛」，並詢問如果因為不想打針被解僱，是否屬於不當解僱。

勞工及福利羅致光回應指，相關部門正同業界商量，未能透露具體安排，強調政府不希望有員工因為有關安排被裁員，當局聽到業界和工會意見，會向食衞局及食環署反映有關意見。

田北辰續指，擔心當局「捲入旋渦」，又引述專家指，1個戴口罩的員工，服務4個無接種疫苗的食客，風險較服務一枱12個全部接種了2劑疫苗的顧客更高，認為員工即使不接種疫苗，只要兩周檢測一次就可，質疑當局無端搞出一個困局。

羅致光稱，政府就坊間對科學、風險角度的意見，以及安排方面如何令大家做更多生意、市民有消費選擇，都會整體考慮，重申他會向食衞局反映。

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記者：徐紹軒