【疫苗氣泡】當局或放寬食肆規定　不宜打針員工申報後可以定期檢測替補

▲ 港府日前公布制定「疫苗氣泡」抗疫路向，若食肆員工接種疫苗及顧客使用「安心出行」，食肆防疫措施可獲放寬（資料圖片）

港府本周一（12日）公布制定「疫苗氣泡」抗疫路向，其中若食肆員工接種疫苗及顧客使用「安心出行」，食肆防疫措施可獲放寬。餐飲業向當局提出替補方案，包括容許不適宜打針的員工維持定期檢測，以及延遲規定食客使用「安心出行」，料當局或會放寬規定。

餐飲業6個商會今日（16日）下午與食衞局及食環署代表就港府「疫苗氣泡」基礎首度會面，雙方傾談2個多小時。列席的稻苗學會主席徐汶緯在會後表示，會上當局向業界闡述食肆分階段實行「疫苗氣泡」的方案細節，業界亦表達執行困難，並提出替補方案。

他指，業界會上向當局建議，因身體狀況而不適宜接受疫苗接種的員工，作出申報後，可繼續維持現行的定期病毒檢測安排，每次檢測相隔14天，或可收緊至7天，但員工不能單憑喜好而拒絕打針；而規定食客掃描「安心出行」二維碼（QR Code）上，業界反映會增加員工行政工作，建議當局先延遲有關安排，繼續容許食客在「填紙仔」及「安心出行」中二選一。

徐汶緯形容，會面氣氛良好，當局對業界提出的建議亦反應正面，或有意放寬規定，雙方下周會繼續開會商討。

港府的「疫苗氣泡」措施擬分三階段實行，首階段要求食肆員工全數接種第一劑疫苗、客人必須使用「安心出行」登記行蹤，以換取延長營業時間至午夜12時，每枱人數上限由4人提升至6人，期望能於4月29日後實施。

第二階段食肆可在店內劃出特定「乾淨範圍」（clean zone），所有員工完成接種疫苗，且所有顧客已接種首劑疫苗並使用安心出行，「乾淨範圍」內每枱人數可增至8人、宴會人數上限增至100人，堂食時間延長至凌晨2時。

第三階段則「乾淨範圍」內員工完成接種疫苗，且只容納已完成接種的顧客，每枱人數可增至12人。

不過，在港府措施公布後2天，連鎖酒樓集團「譽宴」被指要求所有食肆員工於4月26日前，必須完成首針針疫苗接種，否則於4月29日起停工。

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記者：陳曉瑩