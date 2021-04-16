  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 20:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最低工資】議員倡跟通脹增加最低工資　羅致光指須接納委員會主流意見認同凍結

社會 20:00 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

勞福局局長羅致光指，倘政府不理會最低工資委員會機制，日後客觀效果勞工界和工商界各自在大氣電波「叫價」，相信對於勞資關係不是好事。（資料圖片）

行政會議早前通過今年5月起最低工資水平凍結在時薪37.5元。有議員在立法會上批評水平偏低，又擔心政府在最低工資委員會無共識下凍結，會「陰乾」法例，且令往後勞工界在談判中不利。

工聯會陸頌雄在立法會特別財委會上指，現時僅有2%僱員領取最低工資，批評現時37.5元的水平偏低，法例失去保障缺乏議價能力的工友的能力。他又擔心，當局以最低工資委員會無共識作為理由凍結水平，會「陰乾」法例，且令往後勞工界在談判中不利，認為當局應至少考慮按通脹水平增加最低工資。

勞福局局長羅致光回應，政府如果不理會最低工資委員會的意見，正正才是將委員會的工作廢掉，強調今次今次委員會無百分之百共識，但有主流意見認為要凍結，故政府尊重機制接納意見。

羅致光又指，倘政府不理會機制，日後客觀效果勞工界和工商界各自在大氣電波「叫價」，政府在中間落墨，相信對於勞資關係不是好事。

陸頌雄追問，當局會否研究比較科學的方程式，按結果微調討論最低工資水平。

羅致光指，委員會每次審核都會考慮多個因素，包括經濟增長、通脹的不同情境，分析對就業市場、工資的影響，形容相當科學化，當中除科學背景，又要考慮不同持分者意見。他反問議員，是否認為現時最低工資水平已經相當合理，日後可以採取機械式做法調整。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

羅致光：法改會未來一兩個月發布虐兒問題研究報告　包括強制通報機制
今日 17:13
羅致光：法改會未來一兩個月發布虐兒問題研究報告　包括強制通報機制
羅致光：現時已向2間本港機構的內地院舍買安老宿位　不排除再向內地買位
今日 17:33
羅致光：現時已向2間本港機構的內地院舍買安老宿位　不排除再向內地買位
【疫苗氣泡】羅致光：不希望有員工因不打疫苗被裁　會向食衞局反映工會憂慮
今日 18:58
【疫苗氣泡】羅致光：不希望有員工因不打疫苗被裁　會向食衞局反映工會憂慮
就業 羅致光 陸頌雄 最低工資委員會 最低工資 工聯會 通脹

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中