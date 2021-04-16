【最低工資】議員倡跟通脹增加最低工資　羅致光指須接納委員會主流意見認同凍結

▲ 勞福局局長羅致光指，倘政府不理會最低工資委員會機制，日後客觀效果勞工界和工商界各自在大氣電波「叫價」，相信對於勞資關係不是好事。（資料圖片）

行政會議早前通過今年5月起最低工資水平凍結在時薪37.5元。有議員在立法會上批評水平偏低，又擔心政府在最低工資委員會無共識下凍結，會「陰乾」法例，且令往後勞工界在談判中不利。

工聯會陸頌雄在立法會特別財委會上指，現時僅有2%僱員領取最低工資，批評現時37.5元的水平偏低，法例失去保障缺乏議價能力的工友的能力。他又擔心，當局以最低工資委員會無共識作為理由凍結水平，會「陰乾」法例，且令往後勞工界在談判中不利，認為當局應至少考慮按通脹水平增加最低工資。

勞福局局長羅致光回應，政府如果不理會最低工資委員會的意見，正正才是將委員會的工作廢掉，強調今次今次委員會無百分之百共識，但有主流意見認為要凍結，故政府尊重機制接納意見。

羅致光又指，倘政府不理會機制，日後客觀效果勞工界和工商界各自在大氣電波「叫價」，政府在中間落墨，相信對於勞資關係不是好事。

陸頌雄追問，當局會否研究比較科學的方程式，按結果微調討論最低工資水平。

羅致光指，委員會每次審核都會考慮多個因素，包括經濟增長、通脹的不同情境，分析對就業市場、工資的影響，形容相當科學化，當中除科學背景，又要考慮不同持分者意見。他反問議員，是否認為現時最低工資水平已經相當合理，日後可以採取機械式做法調整。

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記者：徐紹軒