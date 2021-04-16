大灣區國際信息科技協會南沙舉辦研討會　梁振英︰推動粵港信息聯通

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大灣區國際信息科技協會與全國信息安全標準化技術委員會，今日（16日）在廣州南沙舉辦《大灣區數據要素流通研討會》，會上中央、廣東省和港澳專家集中探討內地和港澳之間數據流通的問題。全國政協副主席、大灣區國際信息科技協會董事局主席梁振英認為，平台可推動粵港兩地信息聯通。

梁振英在社交媒體發帖表示，他在會上致辭時提到，大灣區國際信息科技協會成立的目的，是以社會力量推動粵港澳大灣區區內資訊科技產業的協同發展和共同應用，促進數據要素跨境流通，推動大灣區城市群的融合，釋放發展潛力，實現區內的社會和經濟協同發展。

他指，協會的具體工作是用好大灣區的綜合優勢，整合區內產、學、研、用專家資源，發揮連接高校、科研院所、企業和行業的作用；為三地新一代資訊技術做政策研究；為企業搭建溝通、交流、合作的平臺；為大灣區新一代資訊科技通訊產業推動互聯互通，共贏發展；並為大灣區培養青年工程師和人才；協會首先成立了「大數據」和「金融科技」兩個專家小組，「大數據小組」首要工作是推動大灣區跨境數據先行先試、建設大灣區跨境數據流動機制、便利大灣區居民在日常生活上對數據流通的需求，建立大灣區數據平臺，打造完善的數據要素市場。

梁振英稱，協會與大灣區中央企業數位化協同創新聯盟，簽訂戰略合作協定，該聯盟是在國務院國資委指導下，由華潤集團牽頭，聯合南方電網、中國電子、南方航空、招商局集團、中國旅遊集團、中廣核集團、華僑城集團、南光集團等央企共同發起成立，與大灣區國際資訊科技協會形成良好的互惠互補關係。

他續指，通過引入中央企業豐富的產業資源和技術優勢，組織相關中央企業和地方國企，提供在大消費、大健康、能源服務、金融服務、城市建設與運營、文化旅遊、港口物流、航空運輸、電子軟體等領域的應用場景，針對協會相應政策進行可行性驗證，推動在大灣區先行先試，並發揮試點應用作用。

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責任編輯︰尹櫻霖