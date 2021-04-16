【新冠疫苗】灣仔伊館一護士被疫苗針筒刺傷　同一針筒續為市民接種

▲ 負責接種復必泰疫苗的灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心懷疑出現接種事故 (資料圖片)

新冠疫苗接種計劃昨日（15日）懷疑出現接種事故。負責接種復必泰疫苗的灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，昨日有護士被復必泰疫苗針筒刺傷，但仍將刺傷自己的針筒為市民接種疫苗。負責營運該中心的負責人林哲玄今日（16日）向Topick記者承認曾出現相關事件，並指已即時向衞生署呈報事件，涉事兩名護士亦已即時調離。Topick已向衞生署查詢，正待回覆。

林哲玄表示，昨日下午收到灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心的一名護士通報，指她負責接種的攤位中，有一名護士被復必泰疫苗的針筒所刺傷，相關該支針筒為1名市民接種疫苗。

林哲玄指，在場醫師即時為該名市民進行檢查並通報事件，涉事護士及該名市民及後往律敦治醫院急症室進一步檢查及驗血。他表示，該名市民及護士目前情況穩定，未有出現任何不適。

他續指，事件現時正在調查中，涉事被針刺傷護士及作通報的護士暫時被調離。他又表示，將會檢查護士是否有傳染病，如沒有任何傳染病，相信市民感染任何病菌的風險不大。

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記者：曾卓鋒