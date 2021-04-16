【樂齡設計】房協辦長者科技設施比賽150學校參與　柴灣IVE奪冠發明流動運動站

▲ 柴灣IVE團隊設計「戶外智能健身站」樂齡設施，在比賽大專組奪冠。（曾耀輝攝）

面對人口老化，加上疫情夾擊，柴灣IVE（香港專業教育學院）學生研發一套工具，讓長者可以於戶外參與健身活動，利用智能科技如燈光、二維碼等元素，注入健身設施，可訓練長者手眼協調、針對訓練肌少症問題，增強長者體魄。有關設計於房屋協會一個比賽中獲得冠軍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

房屋協會首次舉辦「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽，收集到近150間中學及大專院校參賽作品，今日（15日）舉行頒獎禮。柴灣IVE運動行政學系學生，以及電子工程系學生，組成一個5人團隊，發明「戶外智能健身站（FIT）」，讓長者可於戶外大多數地方，參與伸展運動，提高運動次數和質量，結果於一眾大專院校中脫穎而出，奪得冠軍。

勝出隊伍代表、運動行政學系二年級學生傅偉晉稱，疫情加上長者不習慣多做運動，令四肢肌肉流失，運動量不足。可是戶外讓長者使用的康樂設施也不足，於是決定研發一套產品，讓長者加強運動訓練。

傅偉晉續稱，「戶外智能健身站」設施當中，包括引入智能反應燈，具五彩顏色，可貼在牆上或放地面，讓長者接受顏色及四肢指令，如「左手紅色、右腳藍色」，觸碰合適反應燈，可訓練手眼協調。而針對肌肉流失問題，反應燈可放得較遠位置，讓長者伸展肢體並觸碰，可以訓練肌肉。新設計曾於家訪期間，讓長者試用，傅笑稱長者也願意學用新科技，令團隊感到鼓舞。

房協主席陳家樂稱，今次比賽反應熱烈，能讓學生親身了解長者生活情況，新設施也有助提升長者生活質素。隨著人口老化，房協下一個「長者安居樂」住宅項目，選址紅磡利工街，料明年落成。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰