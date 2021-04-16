05至07年及12至18年出生兒童　5月3日至9月18日期間須換新智能身份證

▲ 兩個指定出生年份組別兒童須於5月3日至9月18日期間換領新智能身份證。（資料圖片）

入境處今日（16日）宣布，凡於2005至2007年，或2012至2018年出生，並持有舊款智能身份證的兒童，須在5月3日至9月18日期間，由父母或合法監護人陪同下，前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續，但於2012至2018年出生者，如從未因申領香港特區護照而持有永久性居民身份證，則無須參與換證計劃。

換證計劃對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。入境處在是次換證計劃推出關愛安排，每名合資格換證人士，可攜同最多2名65歲或以上的親友，及最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

至於1970至1972年出生的舊款智能身份證持有人，其換證限期將於本月30日完結，仍未辦理換證手續者應盡早提出申請。合資格香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

各換證中心的服務時間為周一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。合資格的申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處呼籲申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，並提醒前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

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責任編輯：馮琪雅