【疫苗接種】跨境貨車司機如已打針兩劑　可獲放寬核酸採樣要求

▲ 跨境貨車司機如已接種兩劑疫苗，獲內地放寬核酸採樣要求。（資料圖片）

運輸署今日（16日）表示，因應最新疫情發展，完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機，可以在繼續享有免檢疫的情況下，逐步放寬現時每天的核酸採樣要求。就有關措施，特區政府早前已得到廣東省政府同意。



港府接獲廣東省人民政府港澳事務辦公室通知，由4月23日午夜起，已完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機，如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省根據運輸署提供的資料而發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並無需進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、完成接種兩劑疫苗後未滿14天、或「粵康碼」系統未顯示相關確認信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。



根據運輸署登記紀錄，現時大概有1.1萬名跨境貨車司機，而相關資料顯示當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名跨境貨車司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的跨境貨車司機約有5,700名，分別佔活躍跨境貨車司機中的超過九成及八成。

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責任編輯：吳卓峰