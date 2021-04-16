【無牌牙醫】4名印傭提供無牌牙醫服務被捕　單日營業額可達一萬元

▲ 四名外傭涉嫌違反逗留條件，從事無牌牙醫工作被捕（資料圖片）

疑有外傭從事無牌牙醫工作，入境處於昨日（15日）及（16日）展開一連串的拘捕行動，共拘捕4名涉嫌違反其逗留條件從事無牌牙醫工作的印尼籍外傭，年齡介乎31至35歲。

入境處較早前收到舉報，表示有外傭於周日及假期涉嫌違反逗留條件，租用賓館提供無牌牙醫服務。惟該名舉報人士所提供的資料不足，包括未能提供涉事人身分及行醫時間。入境處調查人員仍展開調查。經深入調查及情報分析，入境處調查人員成功鎖定四名印尼籍外傭。行動中，調查人員分別於涉案外傭的合約住址拘捕該四名的外傭，並檢獲相關證物，包括卡片及賬簿。

入境處經調查後，其中一人擔任「牙醫」，兩人為學徒，另一人則負責接待。每次收費200至2,000元，但她們均無接受過正式牙醫訓練。助理首席入境事務主任劉永基稱他們聲稱在網上看Youtube片段，自己學「整牙」：

牙醫設備供稱透過網絡購買。他們推廣服務，主要是透過社交媒體，透過Facebook、Instagram及直播，去介紹一些同鄉及朋友。他們四個已從事超過一年，每日可以招待30至50名顧客，我們估算單日營業額可達一萬元。

根據初部調查，該4名外傭會於每星期的休息日或假期租用賓館房間，為同鄉提供牙科服務。該4名外傭均沒有接受正式牙醫訓練及非香港註冊牙醫。而該4名外傭的合約僱主均對其外傭從事無牌牙醫表示不知情。有關調查工作仍在進行中，不排除會有更多相關人士被捕。

另外，除涉嫌違反逗留條件外，被捕外傭亦涉嫌「未經註冊為牙醫的人以牙醫身份執業」，案件亦已轉介相關部門跟進。

入境處發言人表示，被捕外傭從事無牌牙醫工作除違反其逗留條件外，更令香港市民的健康及生命受到嚴重威脅，有可能增加疫情傳播的風險，情況絕不能接受。入境處一直致力打擊非法勞工，包括外傭在港從事非法工作。在抗疫期間，入境處不會鬆懈，並會繼續積極進行不同類型的反非法勞工行動。

入境處發言人亦強調外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他有效的逗留條件，即屬違法。

入境處發言人呼籲市民舉報罪案時能提供更多資料，有助執法部門作出更有效的部署及行動，亦希望傳媒機構如有與罪案有關的資料，可盡快提供予執法部門以配合有關執法工作。

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記者：曾卓鋒