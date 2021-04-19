IVE生研跑步App改善跑姿　獲體育名校田徑隊採用提升賽場表現

▲ 程式備有立體圖像識別技術，可透過AI分析跑步動作，如跑步時肩膀、手肘、臀部和膝蓋等擺動角度，助經驗跑手或教練了解跑姿，作出改善。（受訪者提供）

本港運動風氣日盛，但一般人在沒有受過專業訓練或教練指導下，姿勢不佳反而容易受傷。香港專業教育學院開發出人工智能跑姿分析應用程式「Performance Runner」，只需一部智能電話即可實時分析跑姿，設備簡單輕便，適合戶外訓練。有傳統體育名校田徑隊採用後，隊員表現顯著上升，認為有助賽場上創佳績。

研發程式的IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生李耀朗及鍾緯誠。程式用法簡單，跑手只需拍攝至少10秒全身跑步片段，人工智能會以立體圖像識別技術作出分析，辨別跑手動作及骨骼擺動位置，實時顯示肩膀、手肘、臀部和膝蓋在跑步時的擺動角度，同時以圖表表達雙腿、臀部和膝蓋在跑步期間的角度變化及傾向，助跑手或教練了解跑姿，從而作出改善。

鍾緯誠指，平日跑步察覺街上跑手跑姿不一，不少人因跑姿有誤而導致傷患，故希望利用科技解決問題。長沙灣天主教英文中學田徑隊徑隊負責老師吳志偉解釋，因應年紀、經驗和體能等因素，每人標準的跑姿均不盡相同，如跑步抬腳角度應配合跑手體能，初學者應按能力調整合適角度。

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長踞學界田徑最高水平第一組別的長沙灣天主教英文中學田徑隊，亦有親身試用程式。吳志偉認為，程式以科學化數據讓跑手按體能調整合適跑姿，有助提升訓練效率，「30米衝刺訓練，粗略計算快咗0.1秒」，受傷情況亦大大減少。他大讚程式方便，更預言日後學界採用高科技訓練會是大趨勢，程式有助資源不多的中學突圍而出，「市面同類產品如傳感器費用昂貴，目前程式只需一部平版電腦、電話便達到類似效果」。

中四隊員秦椲楠指，初學跑步時曾因跨步太大、落腳點太前，導致大腿四頭肌拉傷，故需小心跑姿，避免再傷舊患。他指，以往教練指導其跑姿時，僅以口述表達較籠統，「憑感覺講，有點難掌握」，現有程式輔助實時分析數據，「講到俾我聽要點改」，提升訓練質素及表現，更有助疫情下自行訓練。

記者：蘇文軒