【變種病毒】初步確診患者涉染變種病毒　港府深夜圍封佐敦伯嘉士大廈

▲ (讀者提供)

港府繼本周二(13日)在深井麗都花園進行封區檢測行動後，今晚(16日)11時再於佐敦白加士街伯嘉士大廈進行突擊封區，當局派出一隊穿著全副保護衣的工作人員上樓要求居民檢測，懷疑有變種新冠病毒流入社區。

港府在深夜指，今日（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上11時30分起限制在佐敦指明「受限區域」，即佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈，指明區內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（17日）上午約8時左右完成此行動。

港府發言人表示由於伯嘉士大廈今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，政府經檢測呈陽性後即時就相關區域作出限制與檢測宣告。



當局於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士於明日凌晨2時30分前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。當局會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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當局又指，「受限區域」內人士如在本周三(14日)至今日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於上周五(9日)至今日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本月18日或之前接受強制檢測。

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記者：蘇文軒