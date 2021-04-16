【新冠疫苗】本港疫苗接種突破100萬劑　近35萬人已打2針

▲ 港已接種疫苗破100萬劑，40歲男打復必泰後失去知覺及抽搐現已出院（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃已開展近2個月，港府今（16日）公布，已為市民接種共約1,017,600劑疫苗，約671,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約368,000名接種科興疫苗，約303,700名接種復必泰疫苗。約345,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約200,600名接種科興疫苗，約145,300名接種復必泰疫苗。

此外，昨再多5宗送院個案，其中3人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，個案包括：

▲ （港府提供）

而截至今日下午8時的過去24小時，約有36,500名市民接種了疫苗和約26,500名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有4,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,100人在八間社區疫苗接種中心接種，約2 400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；

約有11,900名市民接種第二劑科興疫苗，當中約8,000人在社區疫苗接種中心接種，約3 900人是在私家醫生和診所接種；

約有18,200名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有1,900名；

8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為98%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；及

約4,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約21,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文