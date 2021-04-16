  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 23:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】本港疫苗接種突破100萬劑　近35萬人已打2針

社會 22:56 2021/04/16

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港已接種疫苗破100萬劑，40歲男打復必泰後失去知覺及抽搐現已出院（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃已開展近2個月，港府今（16日）公布，已為市民接種共約1,017,600劑疫苗，約671,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約368,000名接種科興疫苗，約303,700名接種復必泰疫苗。約345,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約200,600名接種科興疫苗，約145,300名接種復必泰疫苗。

此外，昨再多5宗送院個案，其中3人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，個案包括：

（港府提供）

而截至今日下午8時的過去24小時，約有36,500名市民接種了疫苗和約26,500名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

  • 約有4,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,100人在八間社區疫苗接種中心接種，約2 400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；
  • 約有11,900名市民接種第二劑科興疫苗，當中約8,000人在社區疫苗接種中心接種，約3 900人是在私家醫生和診所接種；
  • 約有18,200名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有1,900名；
  • 8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為98%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；及
  • 約4,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約21,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】心臟科醫生稱心血管嚴重閉塞需時數年　亦不會在打針後數日才突心臟病發
20:01 2021/04/15
【新冠疫苗】心臟科醫生稱心血管嚴重閉塞需時數年　亦不會在打針後數日才突心臟病發
【新冠疫苗】劉宇隆：打針後死亡、中風及急性心肌梗塞比率　比無接種疫苗者更低
20:05 2021/04/15
【新冠疫苗】劉宇隆：打針後死亡、中風及急性心肌梗塞比率　比無接種疫苗者更低
【新冠疫苗】多宗打針後死亡個案自身有吸煙、肥胖、高血壓　心臟科醫生指屬心血管疾病高風險人士
今日 20:00
【新冠疫苗】多宗打針後死亡個案自身有吸煙、肥胖、高血壓　心臟科醫生指屬心血管疾病高風險人士
【新冠疫苗】聶德權：9月前接種為年底流感高峰做好防禦　盼最短時間內多人打針
今日 10:22
【新冠疫苗】聶德權：9月前接種為年底流感高峰做好防禦　盼最短時間內多人打針
【新冠疫苗】92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　聶德權轉載其貼文呼籲市民盡快接種疫苗
今日 18:01
【新冠疫苗】92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　聶德權轉載其貼文呼籲市民盡快接種疫苗
【新冠疫苗】灣仔伊館一護士被疫苗針筒刺傷　同一針筒續為市民接種
今日 20:26
【新冠疫苗】灣仔伊館一護士被疫苗針筒刺傷　同一針筒續為市民接種
新冠肺炎 診所 設計 醫生 記者 BioNTech 肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中