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【封區檢測】佐敦伯嘉士大廈約80居民檢測零確診　大廈早上解封

社會 10:23 2021/04/17

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佐敦伯嘉士大廈完成檢測行動後，早上解封。（湯炳強攝）

佐敦白加士街伯嘉士大廈出現一宗涉及新冠肺炎變種病毒的初步確診個案，政府昨日（16日）深夜突擊圍封大廈，進行強制檢測行動。截至今日（17日）凌晨2時半，約80名居民已完成檢測，無發現確診個案。

點擊圖片即睇佐敦伯嘉士大廈解封情況：

    點擊圖片放大
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當局提醒，任何於4月9日至16日期間曾身處伯嘉士大廈內超過2小時的人士，須於明日（18日）或之前接受強制檢測。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩

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