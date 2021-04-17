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【港澳藥械通】首批「港藥械」獲批運抵港大深圳醫院　投入臨床使用

社會 10:42 2021/04/17

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首批「港藥械」昨日（16日）獲批運抵港大深圳醫院，並投入臨床使用。（經濟日報資料圖片 / 港大提供）

廣東省藥監局昨日（16日）公布「港澳藥械通」最新工作進展，首批「港藥械」，昨日已運抵港大深圳醫院，以投入臨床使用，藥監局亦展開在落實「港澳藥械通」的工作，包括成立協作平台及議定可在大灣區指定醫療機構使用的藥物和醫療儀器目錄等， 試點期至今年7月31日。

食物及衞生局表示，通過「港澳藥械通」政策進口的首個藥物「抗D免疫球蛋白注射液」和首個醫療儀器「磁力可控延長鈦棒」，昨日已經運抵港大深圳醫院，以投入臨床使用。「抗D免疫球蛋白注射液」是用於預防因RhD陰性婦女再次懷孕時引致的新生兒溶血症；而「磁力可控延長鈦棒」則用於嚴重脊柱畸形的兒童，對脊柱進行矯形。港大深圳醫院用於治療肺癌、淋巴癌、重度慢阻肺的新藥進口使用申請亦已完成審批工作。

食物及衞生局局長陳肇始指，特區政府十分歡迎「港澳藥械通」能夠正式實施，便利港人在大灣區內得到適切治療，特區政府會繼續與廣東省藥監局就「港澳藥械通」的工作保持緊密合作及溝通，盡快擴大有關的藥物和醫療儀器目錄，並且在港大深圳醫院的試點工作取得階段性進展後，再逐步將有關安排擴展至其他大灣區城市符合要求的醫療機構，為在大灣區工作及生活的香港人提供更多醫療便利，促進大灣區醫藥產業的互利互通和深度融合，並提升區內醫療服務的水平。

中央政府於去年11月在國家藥品監督管理局的網頁發布《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，容許在大灣區內地城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和屬臨床急需、公立醫院已採購使用及具有臨床應用先進性的醫療儀器。

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記者：陳曉瑩

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