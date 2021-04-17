【榮升院士】歌神張學友獲演藝學院頒榮譽博士　古天樂+王祖藍齊獲榮譽院士

香港演藝學院在昨日（4月16日）舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚10位在表演藝術方面均有傑出成就人士。當中，歌神張學友獲頒授榮譽博士，而香港電影工作者總會及香港演藝人協會會長的古天樂，以及TVB首席創意官王祖藍，獲頒授香港演藝學院榮譽院士。

在讚辭中，校方表揚學友身為殿堂級歌手，一直致力提攜後輩，同時熱心服務社會，多年來參與不少慈善演出。

張學友早於1998年被選為香港十大傑出青年，1999年獲選為世界十大傑出青年。於2000年，更在香港十大中文金曲頒獎典禮上獲頒香港樂壇最高榮譽大獎「金針獎」。

▲ 疫情下頒獎典禮。（取自APA）

至於王祖藍對在2003年於藝學院戲劇學院以一級榮譽畢業，並一直心繫母校，其中在首部執導電影《你咪理，我愛你！》中，邀請逾 50 名演藝學院畢業生參與製作和演出，以及 20 多名戲劇學院在讀學生參與歌舞演出，為栽培後進作出貢獻。

學院指他早前擔任TVB 首席創意官的祖藍「將為提升本地電視業數字媒體發展繼續進發」。

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重新振作

校方在頒授榮譽院士時，讚揚古天樂：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。」讚他是香港電影圈的「中流砥柱」，屢有突破演出。學院又指他熱心推動並支持本地以至亞洲電影業發展，為本地新導演提供不少執導機會，其對電影業界支持亦惠及學院的電影電視學院。

此外並曾擔任學院的顧問委員會委員，同時樂善好施、低調行善，在中國大陸捐款興建逾百學校。

▲ 古天樂獲頒授香港演藝學院榮譽院士。（取自APA）

15歲已踏入社會工作的古天樂，曾當搬運工人、保安、售貨員、快餐店員等，在古天樂自傳中稱在酒樓當洗碗工一事最深刻，上班第一天被派去洗血淋淋的蛇，那股腥味令他一輩子難忘。

▲ 香港唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。（《經濟日報》照片）

可是在20歲時，古天樂曾因為朋友搶劫把風，而被判入獄22個月。

出獄後古天樂改過自身，1993年簽約TVB入行。頗有觀眾員的古天樂，很快奠定電視小生地位，並在90年代末全力轉戰影壇，穩坐一線地位。此外，古天樂在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲我最喜愛的男歌手獎，成為香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。

成名不忘本

古天樂擁有電影製作公司、經理人公司等，堪稱娛樂大享的他行善一向低調，曾在內地捐款建逾一百間希望小學，更為志雄哥還巨債、代盧海鵬出錢「通波仔」手術費，而他一直沒把善行張揚，一切都是事後有人講出來。

▲ 《尋秦記》電影版。（電影預告）

古天樂亦不斷投資發行具本土味的電影，以及扶持新導演回贈電影圈，比如《五個小孩的校長》、《陀地驅魔人》、《以青春的名義》、《空手道》、《中英街1號》等。此外因疫情下香港電影工作者工作量大減，古仔在去年聯同英皇電影宣布投資拍10齣港片，力撐本土製作。

同場加映：何綺雲訪問