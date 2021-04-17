【新冠肺炎】消息：今日新增約20宗確診個案　涉源頭不明病例衞生署將交代詳情

▲ 本港新冠肺炎疫情未止。

本港新冠肺炎疫情未止，更首次在本地發現驗出帶有變種病毒的確診者，意味變種病毒個案或已流入社區。消息指，本港今日（17日）新增約20宗確診個案，當中涉及本地源頭不明病例，衞生署及醫管局下午將舉行疫情記者會，交代個案詳情。

佐敦白加士街伯嘉士大廈出現一宗懷疑涉及新冠肺炎變種病毒的初步確診個案，政府昨晚突擊圍封大廈，進行強制檢測行動。截至今日（17日）凌晨2時半，約80名居民已完成檢測，無發現確診個案。

衞生署指，大廈所有樓層單位無病徵的住戶須送往強制檢疫，涉及約48個單位，署方已安排81名住戶撤離。

本港昨日（16日）新增17宗確診個案，至今本港個案累計11,636宗，包括11,635宗確診個案和1宗疑似個案。

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記者：陳曉瑩