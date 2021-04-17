【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診者到訪　菁雅居群組曾光顧元朗葵涌6間餐廳

▲ 新增8間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（16日）新增17宗新冠肺炎確診個案，有11宗輸入個案，包括3宗檢出帶有變種病毒「N501Y」；餘下6宗均為本地個案，全部與早前確診個案有流行病學關連。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增8間食肆曾有確診人士到訪，其中菁雅居家庭群組曾光顧元朗及葵涌6間餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增的8間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

屯門 嘉喜利大廈 星滙酒家（11/04/2021 #11635）

屯門 愛定商場 威威小食（13/04/2021 #11635）

葵涌 偉賢樓 太子小廚餐廳（10/04/2021 #11626、 #11627 ）

葵涌 金運工業大廈2座 新大眾樂（14/04/2021 #11627）

葵涌 和豐工業中心 萃華飯堂（14/04/2021 #11627）

元朗 翠珊園 煮樓（11/04/2021 #11623、 #11624）

元朗 安寧路 11-17 號 波記餐廳（14/04/2021 #11624）

元朗 益利大廈 彩（04/04/2021 #11617、#11619、#11623）

新增6宗本地感染個案中，有5人分別居於元朗菁雅居第11座及第19座。他們為卓健醫療29歲女會計經理的親友，曾光顧元朗及葵涌6間餐廳。

其中，居於元朗菁雅居19座的59歲女子（編號#11623）和64歲男子（編號#11624）為染疫會計經理的父母，分別於4月6日及4月2日發病，該對夫婦於4月16日確診。

發病後二人曾到元朗洪福街市買菜，並於4月11日一同到洪水橋翠珊園「煮樓」吃飯。64歲父親曾於4月14日往元朗安寧路的波記餐廳用膳。59歲母親曾於4月4日與女兒到元朗益利大廈「彩」吃飯。

另外，居於菁雅居11座的52歲男子（編號#11627）於4月14日發病，4月16日確診。他於潛伏期曾光顧葵涌偉賢樓「太子小廚餐廳」，亦曾於發病當日到和豐工業中心「萃華飯堂」用膳。

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責任編輯：黃泳欣