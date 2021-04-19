【伸出援手】37歲好爸爸貨櫃碼頭猝死遺下妻兒　生前輪班工作每班長達24小時

▲ 37歲好爸爸譚雙貴日前在青衣貨櫃碼頭工作時猝死，其家人暫時只獲僱主少量恩恤，工業傷亡權益會呼籲社會各界伸出援手。

青衣貨櫃碼頭37歲倉務員譚雙貴，4月9日在工作期間暈倒，送院後證實不治。譚生為家中經濟支柱，與妻子育有3名兒子，雖然他於工作時間在工作場所內突然死亡，其僱主暫時為譚生家人作出少量恩恤，工業傷亡權益會呼籲社會各界向譚家伸出援手，助他們度過難關。

生前工作勤勞盡責 為家中經濟支柱

根據工業傷亡權益會指，譚雙貴生前需要輪班工作，而每班工作時間長達24小時，由午夜0時至翌日午夜0時。該會形容譚雙貴工作勤勞盡責，而且為家中經濟支柱，身故後遺下妻子及3名分別10歲、4歲和2歲的兒子，其中孻子更因腿部發育問題，需要定時到醫院覆診及接受治療。

譚雙貴的僱主暫對其家人作出少量恩恤安排，家人需要應付殮葬及日常生活等龐大開支，情緒和經濟上同時承受巨大壓力。工業傷亡權益會表示，事件令譚家痛失所愛，妻兒深感徬徨無助，呼籲各界伸出援手。

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責任編輯：鄭樂晴