【染色魚】《東張》揭大眼雞染紅色素煲出粉紅湯 專家：不應出現在海鮮會致食物敏感

▲ 《東張》化驗發現大眼雞染紅色素，煲出粉紅湯 。 （電視截圖）

本港過往都有市民發現從街市購買大眼雞煲出粉紅色魚湯，到底是否染色。TVB節目《東張西望》最近再次接到市民投訴，有媽媽在秀茂坪街市買大眼雞魚煲湯給子女飲用，結果煲出的魚湯呈粉紅色，節目跟媽媽再去街市買魚，再將魚湯拿去大學實驗室進行化驗，結果發現魚湯有麗春紅4R，專家指麗春紅4R這種有人工色素絕對不應該出現在海鮮，有機會導致食物敏感，或者加重哮喘的情況。

大眼雞在街市中非常常見，也是本港市民愛用煲湯的魚類之一。《東張西望》4月16日播出的節目中，報料的港媽分別在秀茂坪街市中買了兩份大眼雞，其中懷疑染色的大眼雞售價較平，只售3元一兩，另外一份大眼雞則售3.5元一兩，按一斤計算相差10元。港媽回家後分別煎香後加水煲滾，結果一個煲出粉紅湯，另一份則煲出奶白色湯。

《東張》主持向相熟魚檔查詢，魚檔檔主解釋大眼雞魚煲出粉紅魚湯，估計是沒有將大眼雞剝皮，大眼雞魚皮是粉紅色，估計因此煲出粉紅魚湯。主持再將港媽購買的大眼雞相片向檔主查詢如何分辨新鮮大眼雞，檔主指懷疑染色的大眼雞較新鮮，因為魚皮呈粉紅色。

節目再將港媽煲出的兩碗湯，交給香港公開大學科學學系科技學院副教授史東甫博士進行化驗。史博士分別在魚湯中加入有機溶劑，離心機將魚湯及有機溶劑分離，最後再利用氣相色譜儀進行分析，結果發現粉紅色魚湯含有色素麗春紅4R 。

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史博士則表示，麗春紅4R通常見於魚肉腸及飲品中，這種色素會引致食物敏感，加重哮喘情況，更有研究顯示與過度活躍症有關。他還指，美國、挪威等國家已經禁用這種色素，

但絕對不應該在海鮮上發現，因為呢種色素容易溶在水中，飲用過量也會影響身體。

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責任編輯：王明芳