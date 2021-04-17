【變種病毒】首現本地個案或礙「旅遊氣泡」工作　邱騰華：與新加坡商防疫措施是否足夠

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，關注本港可能出現涉及病毒基因變異的個案。（經濟日報資料圖片）

本港出現一宗涉及新冠肺炎變種病毒的初步確診個案，港府與新加坡重啟「旅遊氣泡」工作或存變數。商務及經濟發展局局長邱騰華指，現時與新加坡商討建立「旅遊氣泡」的基本條件不變， 但關注本港可能出現涉及病毒基因變異的個案，會跟對方及本港專家確認現行措施是否足以堵截變種病毒。

邱騰華今日（17日）早上一個電台節目時表示，變種病毒個案傳染較高，關注有相關個案流入社區的情況，今早已與食物及衞生局局長陳肇始通電話跟進，政府會因應情況 與本港專家及新加坡有關部門商討，確定現有防疫的措施是否足夠，等大家安心才會去做。

他指，港星兩地均會要求對方在疫情上大致受控，並持續一段時間後，才會正式啟動「旅遊氣泡」，避免因熔斷機制下，導致一些已離境人士未能返港，而現時與新加坡商討建立「旅遊氣泡」的基本條件不變，包括旅客出發及抵埗後要做檢測等。

邱騰華說，港府與外國討論恢復往來時，亦會將變種病毒因素考慮在內，而檢測是防疫的方法，接種疫苗是自我保障，能夠減少受感染的風險。

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記者：陳曉瑩