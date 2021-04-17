【變種病毒】佐敦伯嘉士大廈完成強制檢測零確診 　惟81名無病徵居民須送檢疫中心以防變種病毒擴散

▲ 佐敦伯嘉士大廈所有單位無病徵住戶須強制檢疫。（湯炳強攝）

佐敦伯嘉士大廈出現一宗涉及新冠肺炎變種病毒（N501Y變種病毒株）的初步確診個案，大廈所有樓層單位無病徵的住戶須送往強制檢疫，涉及約48個單位，署方已安排81名住戶撤離。

衞生署衞生防護中心表示，正繼續跟進佐敦伯嘉士大廈昨晚發現一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的確診個案，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，將大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶安排進行強制檢疫，涉及地下至11樓共約48個單位，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險，至今中心已將81名住戶送往檢疫中心。若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。

佐敦伯嘉士大廈現場圖片：

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中心發言人解釋，鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，加上伯嘉士大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，政府經檢測呈陽性後已於昨晚即時就相關區域作出限制與檢測宣告，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

當局提醒，任何於4月9日至16日期間曾身處伯嘉士大廈內超過2小時的人士，須於明日（18日）或之前接受強制檢測。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

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