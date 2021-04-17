【國家安全日】鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨分化社會　將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關

▲ 鄧炳強批評有傳媒煽動仇恨及分化社會，將學童參觀開放日照描繪與黑暴有關。（經濟日報資料圖片）

本港「國家安全日」於周四（15日）舉行，包括警察學院在內的多個紀律部門舉行開放日。警務處處長鄧炳強不點名批評，有傳媒將學童參觀開放日的照片，描繪與黑暴有關，煽動仇恨及分化社會，行為非常不道德。

鄧炳強今日（17日）出席警察學院結業會操後表示，有一些學者對他很多指責，口誅筆伐圖令人不敢說真話，他作為警務處處長，不會懼怕這些勢力的。他說，

香港暫時未有假新聞法例，亦未有定義，但有其他法例規管任何人，不單是傳媒，作出煽動煽惑行為，或違反國安法的行為，警方會找出證據，相信公眾自有定論。

鄧炳強亦回應記者協會指責，指警方向一個媒體發出約130封信，對他們誤導、失實的報道作出投訴、澄清，每封投訴信都有副本予報業評議會，評議會經已回應說對這些投訴無調查權，並同意有關媒體存在誤導、或與事實不符。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩