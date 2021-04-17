【學友博士】榮譽博士VS榮譽院士 張學友榮譽博士是如何「畢業」的？

▲ 榮譽博士是頒發給個人的最高榮譽。

香港演藝學院4月16日舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚10位在表演藝術方面均有傑出成就人士。當中歌神張學友獲頒授榮譽博士，而香港電影工作者總會及香港演藝人協會會長的古天樂，以及TVB首席創意官王祖藍，獲頒授香港演藝學院榮譽院士。

香港各間大學每年都會向有傑出成就人士頒發榮譽博士或榮譽院士，兩者哪個級別較高，哪個最具含金量？張學友、古天樂及王祖藍是如何「畢業」？其中香港大學的官方網頁對榮譽博士及榮譽院士有詳細的解釋。

榮譽博士學位

名譽博士學位是大學頒授給個人的最高榮譽，是頒授予對社會及世界的思想、社群及文化方面有寶貴貢獻的人士，以及對大學、本地社會或學術方面有傑出貢獻的人士。

香港大學過往的名譽博士學位得主包括姚明博士、高錕爵士、何大一博士、尼爾遜．曼德拉博士、德蘭修女、饒宗頤教授及胡適博士。

至於張學友獲頒榮譽博士的香港演藝學院，過往的名譽博士學位得主包括汪明荃、鄒文懷、杜琪峯、鍾景輝及林建岳等人。

娛樂圈中，成龍早在1996年獲得香港浸會大學授予的榮譽博士學位，成為香港第一個獲得「榮譽博士」學位的演員，周潤發也是香港城市大學的榮譽博士。樹仁大學則在2017年頒予劉德華榮譽文學博士，陳奕迅更獲得英國倫敦金斯頓大學頒發榮譽博士。

榮譽院士學位



名譽大學院士這項榮譽是頒授予對大學有傑出貢獻的人士， 加以表揚。當中有不遺餘力地支持大學，促進大學的發展；積極推動大學的教研工作，拓展教育，追求卓越；致力協助大學建立夥伴關係，增強大學與本地和國際機構以至廣大社群的聯繫，提升大學的聲譽。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

如何「畢業」？

相對於學士學位、碩士學位及博士學位，是經常正常升學途徑，必須要修讀相關課程才能獲得的學歷證明，榮譽院士及榮譽博士是不需要修讀課程，也不需要繳交畢業論文。

簡單而言，榮譽院士及榮譽博士是大學頒發給對大學、對社會有貢獻的成功人士，表揚他們在事業上的成就及貢獻。名譽博士學位的頒發，沒有限定受贈者的最高學歷，榮譽博士學位在個人簡歷中通常位列「榮譽」或「獎項」，而非位列教育經歷，也極少用作頭銜。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳