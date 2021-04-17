  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩台大戰】周日兩台正面交峰　《開心大綜藝》傳加長節目時間硬撼ViuTV

娛樂 13:58 2021/04/17

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

ViuTV大戰TVB。

曾志偉上任高層後在TVB綜藝大展拳腳，重頭戲直播節目《開心大綜藝》硬撼ViuTV。周日（4月18日）ViuTV將舉行該台首個舉辦的大型音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，傳TVB將《開心大綜藝》加碼2小時，兩台正面交峰。

【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁

首集拉高收視

首集《開心大綜藝》，內容有王祖藍、阮兆祥與陸永扮高官玩轉「疫情記者會」，當中更再度把對台ViuTV的藝員包括姜濤擺上檯，引起網民兩極反應。

志偉榮升TVB高層。（東星圖片）

有人指三人扮得夠神似又好笑，但有人就指TVB仍是用舊招無新意，仍是以當年男人扮女人這一套引觀眾笑。而首席創意官王祖藍亦因為扮高官而接獲觀眾投訴。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有指首集《開心大綜藝》有22點收視，約140多萬人收看，較過去周日同時段的16點收視平均高出4成。

【兩台大戰】ERROR透露保錡復出關鍵　193回應志偉言論：J2是甚麼？

《Chill Club》力撼《勁歌》

ViuTV首次主辦的樂壇頒獎禮，今日公布的入圍名單，包括各大唱片公司歌手，新一代如MIRROR的姜濤、柳應廷等入圍，跟前輩劉德華、黎明、陳奕迅等爭男歌手大獎。

《Chill Club推介榜：年度推介20/21》。（梁樂欣 攝）

主題口號為「人人樂壇音樂第一」，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，作曲、填詞、唱歌甚至是樂迷，都是樂壇一份子。

《Chill Club推介榜：年度推介20/21》共設11項大獎，包括年度男歌手、年度女歌手、年度組合、年度唱作歌手、年度新人」，另亦有4項幕後大獎，以及歌曲獎「年度十大歌曲」及「年度之歌」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除幕後獎外，所有獎項以由全港市民以一人一票方式從入圍名單中選出，而投票者須經由ViuTV網頁或應用程式登記成為會員，並認證香港手機號碼等程序，方能參予投票。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【公關災難】TVB記招醜化姜濤「打到你變薑蓉」　馮盈盈林盛斌率先撲火道歉
16:48 2021/03/27
【公關災難】TVB記招醜化姜濤「打到你變薑蓉」　馮盈盈林盛斌率先撲火道歉
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
18:24 2021/04/11
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
【兩台大戰】Lokman笑指193心直口快　花姐信志偉大方不會生氣
18:19 2021/04/13
【兩台大戰】Lokman笑指193心直口快　花姐信志偉大方不會生氣
【兩台大戰】陳奕迅婉拒上《Chill Club》頒獎禮　傳TVB《開心大綜藝》變陣硬撼ViuTV
12:54 2021/04/14
【兩台大戰】陳奕迅婉拒上《Chill Club》頒獎禮　傳TVB《開心大綜藝》變陣硬撼ViuTV
【兩台大戰】TVB辦招聘會700人迫爆廠　曾志偉招兵買馬：係電視里程碑
18:11 2021/04/14
【兩台大戰】TVB辦招聘會700人迫爆廠　曾志偉招兵買馬：係電視里程碑
Mirror 姜濤 香港 組合 頒獎禮 歌曲 疫情 陳奕迅 曾志偉 王祖藍

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中