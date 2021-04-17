【兩台大戰】周日兩台正面交峰　《開心大綜藝》傳加長節目時間硬撼ViuTV

▲ ViuTV大戰TVB。

曾志偉上任高層後在TVB綜藝大展拳腳，重頭戲直播節目《開心大綜藝》硬撼ViuTV。周日（4月18日）ViuTV將舉行該台首個舉辦的大型音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，傳TVB將《開心大綜藝》加碼2小時，兩台正面交峰。

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首集拉高收視

首集《開心大綜藝》，內容有王祖藍、阮兆祥與陸永扮高官玩轉「疫情記者會」，當中更再度把對台ViuTV的藝員包括姜濤擺上檯，引起網民兩極反應。

▲ 志偉榮升TVB高層。（東星圖片）

有人指三人扮得夠神似又好笑，但有人就指TVB仍是用舊招無新意，仍是以當年男人扮女人這一套引觀眾笑。而首席創意官王祖藍亦因為扮高官而接獲觀眾投訴。

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有指首集《開心大綜藝》有22點收視，約140多萬人收看，較過去周日同時段的16點收視平均高出4成。

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《Chill Club》力撼《勁歌》

ViuTV首次主辦的樂壇頒獎禮，今日公布的入圍名單，包括各大唱片公司歌手，新一代如MIRROR的姜濤、柳應廷等入圍，跟前輩劉德華、黎明、陳奕迅等爭男歌手大獎。

▲ 《Chill Club推介榜：年度推介20/21》。（梁樂欣 攝）

主題口號為「人人樂壇音樂第一」，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，作曲、填詞、唱歌甚至是樂迷，都是樂壇一份子。

《Chill Club推介榜：年度推介20/21》共設11項大獎，包括年度男歌手、年度女歌手、年度組合、年度唱作歌手、年度新人」，另亦有4項幕後大獎，以及歌曲獎「年度十大歌曲」及「年度之歌」。

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除幕後獎外，所有獎項以由全港市民以一人一票方式從入圍名單中選出，而投票者須經由ViuTV網頁或應用程式登記成為會員，並認證香港手機號碼等程序，方能參予投票。

同場加映：MIRROR訪問