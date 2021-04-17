【強制檢測】9住宅及處所須強制檢測  包括屯門友愛邨2大廈及尖沙咀重慶大廈

▲ 位於元朗洪水橋的天主教崇德英文書院，因有學生確診，學校被納入強制檢測。(經濟日報資料圖片)

港府昨晚(16日)深夜發稿，指當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處以下9個指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測，包括：

屯門湖翠路1號蝴蝶邨蝶翎樓

屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第 2 座)

屯門愛勇街4號友愛邨愛勇樓

元朗丹桂村路60號菁雅居第11座

元朗洪水橋洪德路1號天主教崇德英文書院

油尖旺彌敦道36-44號重慶大廈

油尖旺上海街684-686號

牛頭角振華道70號樂華北邨秉華樓

葵涌梨木道4-30號億萬工業中心8樓B座棉麗企業有限公司

上述住宅或處所曾出現新增一宗或以上確診個案、污水樣本檢測呈陽性，或有其他因素顯示可能存在感染風險，均被納入強制檢測公告。任何人士本月3日至本月15日期間曾身處上述9個處所2小時以上，須於明日(18日)或之前接受檢測，但若在本月14日至16日期間已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

港府今日在下列地點為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站：

觀塘樂華北邨巴士總站側廣場

尖沙咀麼地道15-17號

洪水橋菁雅居第11座地下

屯門蝴蝶灣社區中心禮堂

屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空

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責任編輯：楊玉珠