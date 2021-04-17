【多孩家庭】與發展遲緩男子因佔鞦韆爭執　揭6孩爸爸為養家棄讀法律任清潔工

▲ 台灣一名爸爸為養一家8口，遂放棄讀法律成為清潔工。

特殊需要人士在各方面的發展相對遲緩，與他們相處時大家要多加忍讓。台灣一名智障男子因在公園長時間佔用鞦韆，惹一名爸爸不滿，亦因溝通問題引起爭執，需要警方到場處理。據了解，投訴該名男子的爸爸育有6個孩子，曾經是法律系高材生，卻因養家放棄學業，目前任職清潔工。

綜合台灣媒體報道，新北市23歲姜姓男子有嚴重智障，其父親因要外出辦事，著他在公園等待。由於佔用鞦韆時間太長，惹起在旁邊等待的葉姓男子感到不滿，要求他讓位給其他小朋友。由於姜男有嚴重智障，雙方無法溝通繼而發生爭執，其間姜男一度出手打葉姓男子，其他人見狀報警求助，而葉男表示會控告姜男。

▲ 葉俊明與妻子育有6個孩子，為一家8口大家庭。（三立新聞圖片）

揭葉男育有6孩 曾是法律系高材生

媒體其後揭發現年37歲的葉俊明育有6名孩子，自稱「六寶爸」。據報，葉俊明曾經就讀財經法律系，在讀碩士二年級時，與當時是女友的妻子意外懷有女兒，便決定放棄學業結婚養家。

在大女出世後，他找到房地產工作，但體會到在職爸爸要同時兼顧工作和家庭是如此困難。有次大女生病，葉俊明向上司表示希望請假留在家照顧女兒，怎料遭上司嘲諷：

你生那麼多小孩，那是你家的事情，你自己要去處理。

上司強逼在工作和家庭二選一

當妻子懷有第四胎時，他希望能夠分擔家務，遂向公司申請育兒假。不過上司逼葉俊明在工作和家庭二選一，更對他直言「『男主外，女主內』，你就是要把全部家事丟給太太，才能在這邊工作」。葉俊明無法認同說法，最後為了家庭辭去全職工作。

為了養活家人，他開始身兼數職，每日工作達18小時，

我一天兼3份工，早上在便當店、下午在飲料店，晚上會去跑業務或是當夜班的臨時演員，一天500塊（約137港元），這樣林林總總加起來一個月大概賺4萬塊（約11000港元）。

但葉俊明發現，每日下班回家的時候已是凌晨3時，根本沒有時間陪伴孩子，所以下定決心投考公務員，認為工作時間相對穩定，最後他考入台北市清潔隊任職清潔工。

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被批評為補助而生孩子

葉俊明為一家8口的經濟之柱，他表示曾經受到批評，認為他是為了「補助才生這麼多孩子」。不過儘管面對著外界很多的閒言閒語，葉俊明指為了家中6個寶貝，無論如何都會堅持下去，

寧願自己累一點，只要不倒下去，生活能夠過得去，人生都是幸福快樂的。尤其是每天看到自己的六個小寶貝，心中更是加深這個信念。

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責任編輯：王明芳