【新冠疫苗】阿斯利康疫苗引發血栓原因　歐洲研究：罕見抗體導致血栓及異常出血

▲ 有研究指，接種阿斯利康疫苗後引發血栓，可能與罕見抗體有關。

多國開始阿斯利康疫苗接種計劃後，出現多宗血栓個案，丹麥本周三（14日）亦宣布停用阿斯利康疫苗。近日德國及挪威的研究團隊分析後發現，阿斯利康疫苗接種者的血液中出現的罕見抗體，可能引發血栓及異常出血。

綜合外媒報道，美國醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（ New England Journal of Medicine）近日刊登兩項分別來自德國及挪威的研究報告。研究團隊指出，這些並非典型的血栓症狀，有兩個異常的地方：血栓發生於身體異常部位，例如從大腦流出血液的靜脈；另外，患者體內血小板數值異常低，導致形成血栓、凝塊的機制異常，引發體內出血。

德國格萊福斯瓦德大學（Universität Greifswald）團隊及挪威奧斯陸大學附設醫院（Oslo University Hospital）的研究團隊提出阿斯利康疫苗接種者引發罕見血栓的可能性，指接種疫苗者身體會產生激化血小板的抗體。

德國的研究對象為來自德國、奧地利的2男9女、年齡介乎22至49歲的女性，發現他們接種首劑阿斯利康疫苗後第5至16日，腦部、肺部、腹部或其他部位出現血栓症狀。有證據顯示，在極罕見情況下，阿斯利康疫苗導致人體產生會啟動血小板的抗體，抗體會引發血栓及異常出血。

挪威的研究對象為5名新冠肺炎患者，年齡介乎32至54歲。他們接種阿斯利康疫苗後第7至10天出現血栓及出血症狀，4人腦部嚴重血栓，3人死亡，均被驗出體內有刺激血小板的高數值抗體。

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責任編輯：羅嘉欣