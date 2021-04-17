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【選舉制度】研口岸附近設投票站　曾國衞：疫情下讓居內地港人投票

社會 13:47 2021/04/17

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政制及內地事務局局長曾國衞表示，會視乎疫情發展及感染情況等作實際考慮，制定防疫安排及預案，包括在關口設立票站。(經濟日報資料圖片)

立法會完善選舉制度綜合修訂條例草案委員會召開首次會議，委員會主席廖長江關注立法會換屆選舉在今年12月19日舉行，但如果年底爆發新一波疫情，當局會否有硬性指標，判斷將選舉再度押後。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府會制定不同預案，包括研究在口岸附近設立投票站，希望即使疫情出現反覆，也可維持選舉繼續運作，讓在內地的港人參與投票。

部分議員關注當局是以甚麼準則制定立法會功能組別的團體選民清單。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，業界內不少具多年歷史的團體，但在修改後被排除於立法會功能組別的選民名單外，認為當局要向公眾清楚解釋相關準則。

曾國衞表示，當局在挑選團體選民時主要考慮幾個因素，包括團體與界別的關聯性、有否足夠的代表性、能否體現愛國者治港的精神及原則等，明白現行的組合未必完全符合業界期盼，希望大家從香港整體利益考慮。他又認為，目前的方案已經是最好，但議員仍然可以提出意見，當局會實事求是，指法例仍有調整空間。

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責任編輯：楊玉珠

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