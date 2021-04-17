【變種病毒】消息指確診患者由印度抵港　21日檢疫期間3度檢測結果均呈陰性　在社區逗留逾一周

▲ 曾在佐敦伯嘉士大廈逗留的首宗感染新冠肺炎變種病毒患者，該廈今早完成強制檢測，逾80名居民須撤離往檢疫中心隔離。(湯炳強攝)

本港社區出現首宗感染變種新冠病毒N501Y的確診個案，消息指涉及一名由印度返港人士，在酒店完成21日檢疫，並且3次病毒檢測結果均呈陰性。在完成檢疫後，在佐敦及尖沙咀社區已逗留逾一星期，居於女友位於佐敦的住所，他近日準備出發到杜拜，但檢測結果發現他對N501Y變種病毒呈陽性，當局仍在進行基因排序。另亦消息指男患者曾往長洲光顧海鮮酒家。

衞生防護中心昨接獲逾10宗初步確診個案，除上述涉及感染變種病毒的個案外，港府昨晚深夜公布的強制檢測大廈名單，當中就涉多南亞裔巿民居住的尖沙咀重慶大廈，及位於旺角上海街684-686號的住宅大廈，另涉牛頭角及最近爆疫重災區的屯門大廈。



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責任編輯：楊玉珠

