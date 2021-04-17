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【初步確診】蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師中招　全校逾百師生須檢疫　曾往迪士尼樂園及出席大型婚宴 社會

社會 17:27 2021/04/17

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初步確診患者曾到香港迪士尼樂園。

本港今日同時錄得逾20宗初步確診個案，大部分為輸入個案，但其中一宗為本地源頭不明個案，為一名31歲女子，在將軍澳蔡繼有幼稚園暨幼兒園任教中文，其居於啟德啟晴邨康晴樓，其今日初步確診前，昨日仍有返工，因其任教全校學生，故全校教職員及學生須檢疫，涉逾百人。該老師本周四參加常規檢測後揪出染疫，本身無病徵。

該老師在感染的潛伏期間曾往多處，包括上周六(10日) 曾出席在尖沙咀彩福皇宴舉行的一個婚宴，有200人出席，分10間房，每間房有數枱，與其同一房間的賓客須檢疫，另如曾進入其坐房間和一齊合照的賓客，或亦要檢疫。她亦在本月5日及10日，曾往一間泰拳館做運動，一同上堂導師及學生亦要檢疫；本周三曾與朋友往迪士尼樂園 ，其後光顧荃灣海之戀商場海底撈火鍋店；昨日亦光顧一間美容店做面膜。

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責任編輯：楊玉珠
 

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