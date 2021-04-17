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【現金劫案】警拘4男涉於油麻地攔截商人私家車劫1,600萬元　受害人車輛被裝GPS追蹤

社會 14:52 2021/04/17

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警方交代案情。（香港警察Facebook圖片）

警方拘捕4名本地男子，年齡介乎24至26歲，涉嫌於上周三（7日）在油麻地攔截一架私家車後，劫去車上商人的1,600萬元現金。警方起回當20萬元現金，以及劫匪用贓款購買的名車﹑名錶等，總值150萬元。

警方交代案情時表示，事發於上周三中午，一名從事首飾和酒類貿易的本地商人，與2名職員運送1,600萬元現金到找換店匯款期間，在油麻地海寶路往旺角方向被一輛銀色車輛從後撞擊，劫匪持刀及鐵鎚打爛車窗後搶去現金，商人的車輛嚴重損毀。

警方稱，受害人車輛被人安裝了GPS追蹤器，而犯罪集團有精密部署，利用假車牌，及採用迂迴路線，掩飾行蹤。警方相信，已經瓦解一個有組織的犯罪組織，拘捕行動仍在進行，亦正追查其餘贓款下落。

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記者：陳曉瑩

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