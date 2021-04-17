【新冠肺炎】6宗本地源頭不明個案多人居屯門區　涉食肆廚師及的士司機

▲ 衞生防護中心表示，本港今日增18宗確診個案，當中8宗本地個案6宗源頭不明及更涉帶變種病毒，疫情有反撲之勢。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎疫情有反撲之勢，今日錄18宗確診個案，10宗為輸入個案，本地個案8宗，6宗源頭不明。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6宗本地源頭不明中，除一名曾由外地抵港帶變種病毒個案外，另5人為本地人，分別涉一名66歲男子，居牛頭角樂華北邨，做道路維修器具工；另一名63歲男子，居屯門友愛愛暉樓第2座，在元朗貿易中心的香港人力資源有限公司做導師教電工；第三人涉一名21歲學生，最近沒有返校面授，居屯門泥圍村村屋，在屯門時間廣場一間朱古力店做兼職，其數名同事須檢疫；另一人為一名39歲女子，在屯門啟豐商場一食肆做廚師；另一人為73歲紅色的士司機，居屯門友愛邨愛勇樓，常於屋邨內利群茶餐廳用膳，駕駛多輛不同車牌的的士。

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記者：楊玉珠