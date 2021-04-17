【香港警察】36見習督察及121學警畢業　崔康常勉學員執行職務要公正持平

▲ 香港警察學院舉行的結業會操。（警方提供）

香港警察學院今日（17日）舉行結業會操，共有36名見習督察及121名學警畢業，由紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席崔康常進行檢閱。

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崔康常致辭時表示，警隊自成立以來對維護社會安定繁榮有重要貢獻，在過去一年，警隊除了致力防止及打撃罪案外，亦積極協助防疫抗疫工作，包括執行隔離令和協助追蹤確診個案等，可謂不遺餘力。



他說，警隊的工作既多元又複雜，多年來因應政治、法律、社會等各方面的變化，警務工作的範圍和複雜程度有增無減，工作環境亦有所轉變。

崔康常提及，公眾對公共服務的期望不斷提高，警務人員在執行職務時難免面對更多壓力和挑戰，勉勵學員無論遇上什麼情況，都要緊守崗位、堅持自己的信念，以不偏不倚、公正持平的態度執行職務，為廣大市民服務。

他指，紀律人員薪酬及服務條件常務委員會現正進行「紀律部隊職系架構檢討」，委員會會考慮所有相關資料，平衡各項因素，作出有利警隊及其他紀律部隊長遠發展和令整體社會受惠的建議。

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記者：陳曉瑩