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【變種病毒】林文健：本港疫情有反撲之勢　袁國勇：做好接觸者追蹤最重要

社會 20:33 2021/04/17

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對於有變種病毒流入本港社區，袁國勇指港府現時最重要是做好接觸者追蹤工作。(經濟日報資料圖片)

本港今日(17日)新增18宗新冠肺炎確診個案，10宗輸入個案，8宗本地個案，當中包括首宗流入本地社區的N501Y變種病毒個案。

衞生防護中心總監林文健在疫情記者會上匯報本地疫情趨勢時指，本港過去兩周累計錄得136宗確診個案，8成為輸入個案，2成即29宗為本地個案，本港至今累計確診個案為11,654宗，當中209宗為死亡個案。

林續說，本港今日10宗輸入個案中，也有4宗為帶N501Y變種病毒，即至今累計錄得221宗變種病毒個案，93宗涉英國變種病毒株， 27宗為南非變種病毒株，均具較高傳染性；加上昨晚確定首宗變種病毒株流入本地社區，患者又曾在環境惡劣、劏房林立的佐敦伯嘉士大廈逗留一段長時間，故港府採取最嚴謹措施，包括昨晚圍封大廈強制檢測、將逾80多名居民送往檢疫，同時要求曾在該大廈逗留過的相關人士強制檢測，及要求該名帶變種病毒確診者曾入住檢疫隔離的尖沙咀華美達所有員工強制檢測和在本月9日在該酒店完成檢疫的所有旅客亦要再次檢測。

林文健指出，因社區出現變種病毒確診個案，本港疫情現有反撲之勢，故衞生防護中心會嚴陣以待及堅決應對，但要成功反撲，需要巿民配合，呼籲巿民繼續保持社交距離及做好個人防護措施，就算有輕微病徵，也要求醫及檢測，醫護人員則提醒有輕徵病徵巿民也要做檢測；另巿民也應盡快接種新冠疫苗，以建立全民免疫屏障，才可截斷病毒傳播鏈。

港府專家顧問袁國勇認為，當局現時最重要是做好接觸者追蹤，並認同港府昨晚果斷採取封區檢測行動，及今早將整座大廈住戶送去檢疫的做法：「讓變種病毒蔓延就很嚴重，接觸者追蹤是最重要的。」

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責任編輯：楊玉珠

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