【尋人記】最後一集尋回「雞蛋撞地球」學生　方東昇寄語：相信奇蹟先會遇上奇蹟

▲ 最後一集《尋人記》。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的《尋人記》，再次訪問八、九十年代新聞小故事的主角，茫茫人海中，《尋人記》完成了一個不可能的任務。最後一集《尋人記》回到1991年《星期一檔案》，訪問當年參加「雞蛋撞地球」比賽的嘉諾撒聖瑪利書院理科學生。

▲ 三十年後再聚。（影片截圖）

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靠手寫號碼尋回舊生

《尋人記》節目組先找到當年領軍的物理老師李Sir，憑著他當年的記事簿尋人，幸好電話號碼用鉛筆寫下所以沒有退色。由於當年學生只留下7位數字的家居電話號碼，李sir鍥而不捨地嘗試每個電話組合，最終成功聯絡其中一名學生。

▲ 靠李Sir筆記尋人。（影片截圖）

節目組相約三名舊生和李Sir重遊母校，有兩名舊生因身處外地未能赴約。事隔30年，李Sir仍能說出每位學生的名字。昔日的舊生，有的成為醫生、從商、家庭主婦等，接受訪問時坦言當年比賽的科學精神啟發了自己。

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雖然沒有一位成為科學家，但李Sir表示：「我的畢業生當中不是很多人做科學家，我也不期望，因為世界養活不了這麼多科學家，但那種精神是需要學習的，那種認真求知的態度於各行各業也可以出人頭地。」

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方東昇再爆金句

節目最後，方東昇一行人組成「挑戰隊」挑戰理科班出身的師姐，看誰砌出的紙橋能承受更多重量。負責主導「挑戰隊」的方東昇形容自己：「被記者耽誤的科學家。」「挑戰隊」最後意外取勝，方東昇再一次金句王上身：「最後希望送一條橋給大家，Thank橋。」

▲ 「挑戰隊」意外勝出。（影片截圖）

一連十集的《尋人記》，用上大半年時間製作，當中有失敗、挫折，也有人不在人世，也有人約定十年後再會，方東昇以旁白表示：「有人形容人生就是不停嘗試，一出世嘗試睜開眼晴，嘗試走路，嘗試成功，未必每次嘗試結果都一定盡如人意，但有人屢敗屢試。」

▲ 《尋人記》完成不可能任務。（影片截圖）

《尋人記》曲終人散，最後節目的精神寄語觀眾：「我們要相信奇蹟，相信奇蹟先至會遇上奇蹟！」

同場加映：李佳芯訪問