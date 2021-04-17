【新冠肺炎】新增18宗確診個案6宗屬源頭不明　首現1宗社區變種病毒病例

本港新冠肺炎疫情未止，更首次在本地發現驗出帶有變種病毒的確診者。衞生署公布，本港今日（17日）新增18宗新冠肺炎確診個案，當中10宗為輸入病例，本地個案佔8宗，當中6宗屬源不明，包括1宗個案驗出帶有變種病毒N501Y。

衞生署衞生防護中心匯報時表示，新增個案患者包括9男9女，年齡由10歲至66歲。輸入個案患者中，有2人分別來自菲律賓，帶有N501Y變種病毒；另有7宗由印度抵港，其中2宗坐航班QR818到港，5宗由4月4日坐航班UK639抵港，在第12日採樣時呈陽性；另有一宗則由印尼到港。

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記者：陳曉瑩